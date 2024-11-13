Глава МИД Польши пошутил про свою жену-американку

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, претендующий на роль главы государства, уверен, что его жена-американка, став первой леди страны, поможет улучшить отношения с Вашингтоном, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, не помешает ли отношениям с США позиция супруги Сикорского, если он станет президентом, глава МИД заявил, что некоторые нынешние члены команды Дональда Трампа в свое время его критиковали еще сильнее.

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«Джей-Ди Вэнс называл его просто Гитлером, но как-то будет вице-президентом», — указал Сикорский.

Он отметил, что его жена является «выдающейся журналисткой и историком» и может внести «огромный вклад в польско-американские отношения».

Супругой Сикорского является журналист, публицист, писатель и лауреат Пулитцеровской премии Анн Эпплбаум. Она известна резкими высказываниями в адрес победившего на выборах президента США Дональда Трампа.