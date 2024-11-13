Премьер Чехии после беседы с Трампом заявил о сложности решения по Украине
Чешский премьер Петр Фиала после телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил, что решение конфликта на Украине не будет простым.
При этом политик отметил, что не может раскрыть содержание разговора с американским лидером, однако добавил, что Трамп расспросил его о взглядах на украинско-российский конфликт и его решение.
«Но, я думаю, все мы понимаем, что... решение этой ситуации не будет простым», — передаёт слова Фиалы РИА Новости.
Ранее президент Чехии Петр Павел выразил сомнения в возможности Трампа урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.
Кроме того, он призвал европейцев увеличить расходы на оборону.