Премьер Чехии после беседы с Трампом заявил о сложности решения по Украине

Чешский премьер Петр Фиала после телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил, что решение конфликта на Украине не будет простым.

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При этом политик отметил, что не может раскрыть содержание разговора с американским лидером, однако добавил, что Трамп расспросил его о взглядах на украинско-российский конфликт и его решение.

«Но, я думаю, все мы понимаем, что... решение этой ситуации не будет простым», — передаёт слова Фиалы РИА Новости.

Ранее президент Чехии Петр Павел выразил сомнения в возможности Трампа урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.

Кроме того, он призвал европейцев увеличить расходы на оборону.