Президент Израиля обратился с требованием к Трампу и Байдену

Президент Израиля Ицхак Герцог потребовал от действующего главы США Джо Байдена и победившего на выборах Дональда Трампа бороться с Ираном. Его слова приводит Spectrum News.

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Израильский лидер подчеркнул, что противодействие Тегерану должно стать главной целью властей США. По его мнению, Байдену следует сосредоточится на этом до окончания срока полномочий.

Президент Израиля заявил, что удар по Ирану позволил "достичь важных целей"

12 ноября Герцог и Байден провели встречу в Белом доме.

В конце октября стало известно, что Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху закончить войну в секторе Газа до вступления избранного президента США в должность.