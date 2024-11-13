В Пентагоне раскрыли объем согласованной помощи Украине со стороны США

У США есть $9,3 млрд согласованной помощи Украине. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

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«У нас всего 7,1 миллиарда в рамках инициативы PDA: это включает 4,3 миллиарда на 2024 финансовый год, плюс 2,8 миллиарда возвращенных средств. А также 2,21 миллиарда долларов остающихся средств USAI», — сказал представитель американского министерства обороны.

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Он также отметил, что Соединенные Штаты постараются ускорить передачу помощи Киеву.

«Мы понимаем срочность ситуации не из-за политики, а из-за ситуации на поле боя», — заявил Райдер.

Инициатива PDA предполагает отправку Украине военного имущества со складов Пентагона, USAI — закупку нового оборудования.

7 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация президента страны Джо Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока. При этом он отметил, что Госдеп не может давать никаких заверений сохранения внешнего курса США после инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.

В тот же день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США продолжат выделять пакеты помощи Украине вплоть до инаугурации Трампа.

Ранее Зеленский упрекнул США в недостаточной помощи.