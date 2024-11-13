Белый дом не обеспокоен ролью Маска в формировании администрации Трампа

Белый дом не выразил обеспокоенности участием американского предпринимателя Илона Маска в процессе формирования будущего правительства избранного президента США Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, данные решения принимает избранный американский лидер.

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«Я не буду комментировать кадровые решения, которые объявляет команда [Трампа] или о которых сообщают СМИ», — сказала она.

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При этом, как пишет ТАСС, Жан-Пьер отметила, что нынешний президент США Джо Байден в оставшиеся 70 дней на высшем государственном посту сосредоточится на существующих задачах и процессе мирной передачи полномочий.

Ранее в ABC News заявили, что Маск играет ключевую роль в формировании администрации Трампа.