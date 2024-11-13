США не передали Украине часть обещанных вооружений

Соединенные Штаты Америки до сих пор не передали Украине часть обещанных вооружений, Пентагона Патрик Райдер. При этом он указал, что США доставили Киеву 83 процента критически важных обещанных боеприпасов.

«Мы также доставили 67 процентов других средств для защиты воздуха, включая Stinger и ракеты HAWK. Мы доставили 60 процентов обещанных огневых мощностей, включая бомбы малого диаметра и 105-миллиметровые боеприпасы», — отметил Райдер.

Представитель Пентагона Райдер: США имеют $9,3 млрд согласованной помощи Украине

По словам представителя Пентагона, Киев еще не получил часть обещанных средств, так как они требуют ремонта.

Ранее Райдер рассказал о наличии у США 9,3 миллиарда долларов, одобренных для передачи Украине в качестве военной помощи. По его словам, Вашингтон намерен приложить усилия для того, чтобы отправка помощи Киеву была ускорена.