Евгений Примаков: Россия и Сербия самостоятельно определяют свое будущее

В Русском Доме в Белграде проходит международная конференция "Долгосрочные последствия бомбардировок Югославии для сербского общества и формирования многополярного мира", собравшая большое количество экспертов из России, Сирии, Ирака, Ирана, Бразилии, Германии, Канады и Франции.

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Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в своем выступлении вспомнил жертв агрессии Североатлантического альянса и, в частности, трёхлетнюю Милицу Ракич, которая погибла от разрыва натовской кассетной бомбы и стала символом страданий сербского народа в 1999 году.

"Западный мир, как цивилизация, всегда воспринимал Сербию, Россию, даже Китай, Индию - весь остальной мир глобального большинства - как жертву, - констатировал он. - А себя они считают хищниками. Мы - добыча. Невероятное желание унизить и раздавить, навязать свою волю".

По мнению Евгения Примакова, Россия в какой-то степени услышала предупреждения сербов о том, что Запад собирается повторить югославский сценарий в отношении РФ.

"Мы с вами больше не добыча, - твёрдо заявил он. - Мы представляем огромный, свободный, независимый мир, который живёт вне диктата колониальных держав. Мы сами определяем свое будущее. Мы оплакиваем жертвы, которые мы понесли на этом пути. И если здесь, в Сербии, говорят: "можно забыть, но нельзя простить", то война, которую ведут против России, нам, русским, не позволяет ни забыть, ни простить того, что было сделано против Сербии".

Посол Сербии в Москве Момчило Бабич в эксклюзивном интервью "Российской газете" назвал агрессию Североатлантического альянса в отношении Республики Сербской и Союзной Республики Югославии прекрасно подготовленными и осмысленными ударами Запада по сербскому фактору на Балканах, которым предшествовали хорошо срежиссированные провокации.

"Оправдывая свою агрессию якобы имевшим место геноцидом албанцев и изгнанием их из Косово и Метохии, НАТО начал бомбардировки Югославии, - отметил Момчило Бабич. - Это была хорошо спланированная акция. Запад долго готовился к нападению, нацеливаясь на максимальное разрушение нашей инфраструктуры - дорог, мостов, предприятий, больниц, школ. Я лично 52 дня дежурил на Панчевском мосту в Белграде. Своими жизнями мы защищали мост. Я горжусь этим. Мы давали отпор альянсу, боролись, не жалея сил. Если бы у нас тогда было более современное оружие, то противостояние с НАТО могло иметь совсем другой исход".

Ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин обращал внимание на то, что за бомбардировками Республики Сербской и Союзной Республики Югославии последовало дальнейшее расширение блока НАТО на восток и вооруженные операции в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии.