Гражданским самолетам США запретили летать в Гаити

Федеральное управление гражданской авиации США запретило американским гражданским самолетам летать в Гаити на 30 дней. Об этом сообщает ABC News.

Причиной такого решения стало то, что ранее два самолета авиакомпаний США попали под обстрел в Гаити.

«Полеты гражданской авиации США на территории и в воздушном пространстве Гаити на высоте ниже 10 тысяч футов (3048 метров) будут запрещены на 30 дней», — говорится в тексте.

Ранее два самолета американских авиакомпаний Spirit Airlines и JetBlue попали под обстрел при попытках приземлиться в аэропорту Порт-о-Пренсе. В результате обоим портам пришлось изменить маршрут, пострадавших и погибших нет.