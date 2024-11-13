Украину потрясла одна идея Трампа

Киевские власти обеспокоены тем, что победивший на выборах президент США Дональд Трамп предложит провести переговоры с Москвой по формуле вице-президента Джей-Ди Вэнса. Об этом пишет журнал The Economist.

"Беспокойство вызывает то, что предложение Трампа Украине станет больше похоже на идеи, выдвинутые Дж. Д. Вэнсом, будущим вице-президентом", - отмечается в публикации.

Авторы статьи пояснили, что в этом случае Украина не сможет стать членом НАТО, а Россия сохранит контроль за 18 процентами ее территории.

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Между тем ранее о подобном сценарии заявил и полковник СБУ в отставке Олег Стариков. По его мнению, Трамп будет заниматься только Ближним Востоком, а вопрос урегулирования конфликта на Украине поручит вице-президенту.

Ранее Вэнс не раз выступал за начало переговоров об урегулировании украинского кризиса. Одной из причин этого политик называл нехватку производственных мощностей для оказания долгосрочной военной поддержки. Также он подчеркивал, что Киеву придется смириться с тем, что часть территорий отойдет России.