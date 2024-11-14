Лукашенко рассказал о «подставе» Камалы Харрис со стороны ее партии

Демократическая партия США подставила кандидаты в президенты Камалу Харрис, выдвинув ее в предвыборную гонку. Об этом пишет агентство «БелТА».

По его словам, общество США еще не готово выбрать президента-женщину.

«Чернокожего Америка готова избрать (там был чернокожий президент), женщину-президентом Америка, наверное, не готова еще избирать», — заявил глава Белоруссии.

Лукашенко считает, что Демократическая партия тем самым подставила Харрис, заставив ее терпеть «всякие издевательства».

Ранее Алекснадр Лукашенко заявил, что женщина может стать президентом Белоруссии при условии отсутствия военных проблем.