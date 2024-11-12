Сикорский анонсировал «драматичное заседание» Совета ЕС по активам РФ

Совет Евросоюза по иностранным делам на следующей неделе обсудит передачу Украине замороженных российских активов, рассказал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

В начале 2022 года ЕС и страны G7 заморозили суверенные активы РФ примерно на 300 млрд евро. Из них свыше 200 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.

Будущая глава дипломатии ЕС высказалась о судьбе замороженных активов РФ

«Нас ждет, возможно, драматичное заседание Совета по иностранным делам на следующей неделе», — подчеркнул Сикорский.

Министр разъяснил, что участники заседания обсудят использование замороженных российских активов на поддержку Киева, а также вопрос о том, какое время ЕС готов предоставить Украине «на усиление своей переговорной позиции».