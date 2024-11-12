В Молдавии рассказали, где был произведен упавший в стране дрон

Генеральный инспекторат полиции Молдавии заявил, что упавший в стране беспилотный летательный аппарат был произведен в России, но не представлял угрозы для населения, так как не нес взрывчатку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ГИП пояснили, что эксперты Центра технико-уголовной и судебной экспертизы исследовали беспилотник.

По данным специалистов, дрон был произведен в России. Вместе с тем, он «не оснащен взрывчаткой и не представляет опасности для граждан».

Ранее сообщалось, что ГИП заявил об обнаружении двух БПЛА. В ведомстве предположили, что они якобы были запущены с территории России. На фоне этого МИД Молдавии вызвал для беседы посла РФ в Кишиневе Олега Озерова.

Дипломат отверг обвинения, отметив, что они носят бездоказательный характер, так как Кишинев не представил доказательств принадлежности БПЛА.

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Глава дипмиссии также подчеркнул, что во всех предыдущих случаях, когда РФ обвиняли в связи с обнаружением дронов, выяснялось, что речь идет об обломках украинских средств ПВО.