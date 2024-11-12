Немецкого депутата захотели уволить из-за звания в Гнесинке

Немецкого депутата бундестага и виолончелиста Маттиаса Моосдорфа могут отправить в отставку из-за почетного звания в Российской академии музыки имени Гнесиных. Об этом узнала газета Die Welt.

Политик в сентябре текущего года принял должность почетного профессора в Гнесинке. Комментируя свое решение, он отметил, что «это прежде всего знак взаимного понимания». Моосдорф также подчеркнул, что в музыке отсутствуют идеологические границы.

Теперь, по данным издания, он рискует столкнуться с последствиями. В статье отмечается, что на заседании группы по внешней политике большинство депутатов поддержали идею уволить Моосдорфа. Окончательное решение пока не принято.