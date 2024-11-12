Боррель рассказал о дилемме ЕС по Украине

Европейский союз (ЕС) на фоне до сих пор не озвученных планов по Украине избранного президента США Дональда Трампа должен решить, поддерживать ли Киев «при любом сценарии». Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его слова приводит внешнеполитическая служба союза.

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По словам главы евродипломатии, в мире «появился новый сценарий» с участием нового американского президента.

«Это создает ситуацию, в которой американцы, с одной стороны, и европейцы — с другой, должны принять для себя решение о том, продолжать ли поддерживать Украину в противостоянии агрессии России», — заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии пояснил, что на предстоящих заседаниях глав МИД и министров обороны стран Евросоюза 18 и 19 ноября поставит перед ними вопрос о том, «каковы последствия будущего решения США о том, будет ли продолжаться поддержка Украины», и того, «как европейцы могут ответить на эту ситуацию».

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Также Боррель заявил, что Евросоюз должен рассмотреть сценарий усиления поддержки Украины после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.