Байден резко ответил на вопрос об освобождении израильских заложников

Президент США Джо Байден резко ответил журналистке, которая задала вопрос об освобождении заложников из Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Вопрос был задан во время общения Байдена с журналистами, которое состоялось перед встречей американского президента с его израильским коллегой Ицхаком Герцогом. Во время общения одна из журналисток спросила Байдена о том, считает ли он осуществимым заключить сделку об освобождении заложников до того, как его полномочия на посту президента США подойдут к концу.

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«А вы считаете, что сможете уберечь себя от удара камерой сзади вас?», — спросил он в ответ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Израиле опасаются роста давления от Байдена для урегулирования ситуации в Газе.