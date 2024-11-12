WP: после победы Трампа американки массово скупают средства для аборта

Женщины в США после победы Трампа на президентских выборах активно скупают средства для прерывания беременности, пишет Washington Post.

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По данным издания, женщины опасаются, что доступ к этим препаратам будет ограничен после вступления Трампа в должность, поскольку отрицание абортов было одним из главных пунктов в предвыборной программе республиканца.

Спрос на препараты, внутриматочные спирали и вазэктомию вырос уже на следующее утро после победы Трампа. Заказов было в десятки раз больше, чем обычно.

Компания Aid Access, крупнейший производитель препаратов для экстренной контрацепции, сообщила, что после победы республиканца за 24 часа они получили 10 тысяч заказов. Обычно компания получает около 600 заказов в день.

Plan C, которая занимается предоставлением доступа к лекарствам для прерывания беременности, сообщила, что 6 ноября ее сайт посетило более 82 тысяч человек. До выборов среднее количество посетителей составляло четыре тысячи в день.

Женщины опасаются, что Трамп сильно ограничит доступ к репродуктивной помощи и доступ к препаратам, поскольку он публично поддерживал запреты на аборт.