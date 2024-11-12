Конгресс пообещал раскрыть тайны секретных программ в ходе слушаний по НЛО

Комитет палаты представителей США по надзору и подотчетности намерен провести слушания по неопознанным воздушным явлениям (UAP), обещая "приоткрыть завесу тайны" над сверхсекретными правительственными программами, сообщает портал oann.com.

В ходе мероприятия "Неопознанные аномальные явления: разоблачение правды" будут заслушаны показания видных бывших военных чиновников о том, что они знали о секретных программах федерального правительства.

По словам члена подкомитета Тима Берчетта (штат Теннесси), Пентагон и вашингтонские бюрократы десятилетиями скрывали эту информацию. В этой связи приглашаются заслуживающие доверия свидетели, которые могут дать публичные показания.

В настоящее время, как сообщается, для дачи показаний под присягой выступят четыре человека, в том числе бывший сотрудник министерства обороны Луис Элизондо, бывший заместитель администратора НАСА Майкл Голд, журналист-расследователь Майкл Шелленбергер и доктор Тим Галлодет.

Американцы заслуживают того, чтобы понять, что правительству стало известно о наблюдениях НЛО и о природе любых потенциальных угроз, которые представляют эти явления, говорится в совместном заявлении.

Мероприятие должно пройти в ближайшие дни, отмечает издание.