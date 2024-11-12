Трамп предложил нового посла США в Израиле

Им может стать бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаб. После инаугурации кандидатуры предстоит рассмотреть и утвердить законодателям.

Ранее избранный американский президент назначил советника по нацбезопасности в своей администрации. Им станет конгрессмен от Флориды Майк Уолц.

Он заявлял, что у Трампа есть общая стратегия, как призвать Россию и Украину сесть за стол переговоров для завершения конфликта. При этом конгрессмен допускал, что будущий президент может предоставить Киеву все необходимые средства и оружие в случае, если Москва не согласится на диалог.