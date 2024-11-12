Борис Джонсон назвал условие отправки британских войск на Украину

Великобритания отправит своих военных на Украину, если США при избранном президенте Дональде Трампе откажутся от поддержки Владимира Зеленского, и Киев потерпит поражение, предположил экс-премьер королевства Борис Джонсон. Об этом пишет Independent.

По данным газеты, возвращение Трампа в Овальный кабинет вызвало опасения на Западе. Лидеры предполагают, что Вашингтон может прекратить поддержку Киева. Их опасения вызваны тем, что политик неоднократно обещал закончить конфликт на Украине сразу после возвращения в Белый дом.

По мнению Джонсона, падение Украины приведет к тому, что Европа столкнется с еще большей угрозой на своих границах, а косвенные последствия будут ощущаться даже в Южно-Китайском море. Он добавил, что именно поэтому Запад поддерживает Украину.

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«В противном случае наша коллективная безопасность будет действительно подорвана возрождающейся Россией, угрожающей всем частям Европы, и нам тогда придется платить за отправку британских войск для помощи в защите Украины», — отметил Джонсон.

Ранее Минобороны королевства сообщило о намерении отправить на Украину инструкторов с тем, чтобы обучать украинских солдат на базах на территории республики.