Названа дата проведения досрочных выборов в бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер одобрил дату проведения досрочных парламентских выборов 23 февраля 2025 года в случае, если депутаты Бундестага откажут в доверии правительству канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщила журналистам представитель главы государства.

"По оценке на текущий момент он считает 23 февраля 2025 года реалистичной датой проведения новых выборов", - отметила она.

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Перед этим Штайнмайер принял в своей резиденции, дворце Бельвю, председателей фракций правящих фракций - Рольфа Мютцениха (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ), Бритту Хассельман и Катарину Дрёге ("зеленые"), а также главу фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца.