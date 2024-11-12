Трамп назначил советника по нацбезопасности США

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении конгрессмена-республиканца от Флориды Майка Уолца на должность советника по национальной безопасности. Как говорится в распространенном заявлении Трампа, Уолц станет «ярым сторонником стремления к миру через силу».

50-летний Уолц является отставным офицером спецназа, имеющим опыт службы в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Он известен как верный союзник Трампа и резкий критик президента Джо Байдена. С 2018 года Уолц представляет Флориду в Конгрессе.

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Политик придерживается жесткой позиции в вопросах внешней политики, включая критику Китая, который он называет «экзистенциальной угрозой», а также осуждает малые расходы стран НАТО на оборону.

Уолц также выражает сомнение по поводу военной поддержки Украины, утверждая, что помощь должна зависеть от вклада европейских стран, передает «Радиоточка НСН».