Генсек НАТО призвал к изменению траектории конфликта на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал западных союзников оказать Украине дополнительную поддержку «для изменения траектории конфликта» с Россией. Об этом пишет Associated Press.

По данным агентства, о ситуации на Украине генсек высказался на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Мы должны сделать больше, чем просто удерживать Украину в борьбе. Нам нужно увеличить цену для президента России и его авторитарных друзей, предоставив Украине поддержку, необходимую для изменения траектории конфликта», — подчеркнул Рютте.

Журналисты отметили, что генсек альянса ничего не сказал о том, где взять вооружения и военную технику, необходимые для этой цели.

Стало известно об отношении нового генсека НАТО к РФ

Глава блока заметил, что испытывает тревогу из-за того, что Россия становится «ближе к своим союзникам, Китаю, Ирану и Северной Корее».

По его мнению, Москва в союзе с этими странами якобы угрожает не только Европе, но и Индо-Тихоокеанскому региону и Северной Америке.