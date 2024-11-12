Президент Зимбабве предупредил мир о беспрецедентной засухе

Сегодня мир сталкивается с одной из самых серьезных засух в истории. Об этом на климатическом саммите ООН заявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, передает News.ru.

По его словам, засуха повлияла на все аспекты жизни людей. В частности, Мнангагва указал на то, что в Зимбабве из-за этого объявлено чрезвычайное положение.

«Под угрозой также находится производство электроэнергии из возобновляемых источников. Необходимо выделение необходимых финансовых средств, чтобы дать импульс реализации климатической повестки дня. Это показывает уязвимость таких стран, как Зимбабве», — добавил он.

Мнангагва отметил, что в настоящее время Зимбабве реализует планы и мобилизует ресурсы с целью решения данной проблемы. При этом он призвал и других лидеров государств принять решительные меры, чтобы оставить наследие устойчивости и общего процветания для всех жителей Земли.