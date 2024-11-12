Президент Аргентины Хавьер Милей созвонился с избранным лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель администрации главы аргентинского государства Мануэль Адорни.

"Президент Хавьер Милей провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом", - написал он в X. Как утверждает Адорни, в разговоре Трамп назвал Милея "своим любимым президентом".

На этой неделе аргентинский лидер планирует отправиться в США для участия в Конференции консервативных политических действий и встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).

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Запланированный визит станет седьмой поездкой Милея в США с момента вступления в должность в декабре прошлого года. Глава государства неоднократно говорил, что считает приоритетными партнерами Аргентины либеральные демократии и страны Запада, особенно США и Израиль.