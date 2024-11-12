Эстонский политик Кая Каллас в качестве верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности может повлиять на продление конфликта на Украине, предположил евродепутат правой Австрийской партии свободы (АПС) Харальд Вилимски. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в комитете по иностранным делам Европейского парламента во вторник, 12 ноября, проходит заседание. Депутаты обсуждают назначение Каллас взамен уходящего в конце ноября с поста главы евродипломатии Жозепа Борреля.

«Кая Каллас в качестве представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности может продлить [конфликт] на Украине», — отметил Вилимски.

Депутат напомнил, что эстонский политик неоднократно высказывалась о том, что ЕС следует поддерживать Украину, чтобы «обеспечить победу» Киеву.

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По его мнению, заявлениями такого рода Кая Каллас дисквалифицирует себя как европейского посланника по иностранным делам и безопасности.

Европе нужны четкие подходы к мирным переговорам, а не умышленное затягивание кризиса, резюмировал Вилимски.