Ольга Чемоданова вышла из президентской гонки в Белоруссии

Ольга Чемоданова объявила о решении выйти из президентской гонки в Белоруссии. Ее слова приводит «БелТА».

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Чемоданова указала, что приняла соответствующее решение на заседании правления Минской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». По ее словам, объединение продемонстрировало свою политическую зрелость, показав организованность в своей работе и инициативных групп.

«И самое главное, наверное, услышали сегодня запрос нашего общества на консолидацию вокруг нашего президента. Мы понимаем прекрасно, что никто кроме нашего Александра Григорьевича Лукашенко сегодня не сможет обеспечить ту безопасность, в которой мы находимся, безопасность нашей страны в первую очередь и, конечно же, такое поступательное развитие нашего государства. Мы — команда нашего президента. Мы были и остаемся этой командой. И самое главное — мы надежный тыл, в чем можно не сомневаться», — добавила Чемоданова.

Она отметила, что именно это стало причиной ее решение отказаться от дальнейшей электоральной кампании.