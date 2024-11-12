Трамп может попытаться воспрепятствовать блокировке TikTok в США

Избранный президент США Дональд Трамп может воспрепятствовать планам по блокировке соцсети TikTok в стране в 2025 году, пишет The Washington Post, ссылаясь на источник в окружении политика.

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В СМИ предполагают, что такого исхода можно ожидать из-за обещания, данного Трампом в случае его победы. В свою очередь, сторонница республиканца Келлиэнн Конуэй заявила, что Трамп в ходе предвыборной гонки 2024 года осознал охват соцсети наряду с популярностью подкастов и прочих медиаресурсов, использовав их для достижения победы.

Кроме того, еще часть сторонников избранного президента Штатов ожидает его вмешательство в процесс блокировки.

В начале 2024-го действующий лидер США Джо Байден подписал закон о блокировке TikTok в стране, если его материнская фирма ByteDance не сможет продать соцсеть в течение 1 года. На поиски покупателя владельцам дали 9 месяцев, но срок могут продлить еще на 3 месяца в случае, если власти США увидят прогресс.

В качестве основания для запрета соцсети американские власти называют возможную связь TikTok с правительством КНР. Чиновники США также уверяют, что таким образом заботятся о безопасности личных данных жителей страны.