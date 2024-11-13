Из предвыборной гонки в Белоруссии вышли два претендента

Из президентской гонки в Белоруссии за один день вышли сразу два претендента на участие в выборах — Сергей Бобриков и Ольга Чемоданова. Оба заявили, что прислушались к запросу общества на консолидацию вокруг действующего президента Александра Лукашенко. В «Белорусском союзе женщин», который поддержал Чемоданову, ранее говорили, что желают победы Лукашенко. Что еще известно о грядущих выборах в Белоруссии — в материале «Газеты.Ru».

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Два претендента на участие в выборах президента Белоруссии решили выйти из гонки, сообщили БелТА и «Первый информационный». Речь идет о председателе Республиканского совета «Белорусского союза офицеров» Сергее Бобрикове и начальнике главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольге Чемодановой.

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Оба претендента заявили, что прислушались к запросу общества на консолидацию вокруг действующего президента республики Александра Лукашенко.

«Мы понимаем прекрасно, что никто, кроме нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко, сегодня не сможет обеспечить ту безопасность, в которой мы находимся, безопасность нашей страны в первую очередь и, конечно же, такое поступательное развитие нашего государства. Мы — команда нашего президента. Мы были и остаемся этой командой. И самое главное — мы надежный тыл, в чем можно не сомневаться. В этой связи я приняла решение не участвовать в дальнейшей электоральной кампании», — отметила Чемоданова.

Сергей Бобриков также подчеркнул, что с момента регистрации его инициативной группы в ее адрес стали поступать многочисленные обращения офицеров.

«Это были следующие слова: сегодня наша республика переживает очень трудное время, чтобы сберечь страну, обеспечить ее стабильность, главная задача офицерского корпуса — сплотиться вокруг нашего главнокомандующего, поддержать действующего президента на предстоящих выборах», — рассказал он.

«Мы желаем победы Александру Григорьевичу»

По данным издания «Зеркало», общественная организация «Белорусский союз женщин» (БСЖ), которая поддержала выдвижение Чемодановой, выступает за Лукашенко. Об этом ранее заявляла его руководительница Ольга Шпилевская.

То же самое сказала и другая представительница БСЖ, имени которой «Зеркало» не называет. Сотрудница организации отметила, что лично она будет голосовать за действующего президента и уверена, что многие женщины поступят точно также. На вопрос, желают ли они Чемодановой победы, женщина ответила:

«Как мы можем ей желать победы, если мы желаем победы Александру Григорьевичу? Пускай она для начала соберет 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации в качестве кандидата».

В «Белорусском союзе офицеров», который поддержал выдвижение Бобрикова, открыто не выступили за действующего президента Белоруссии. Однако «Зеркало» также называет организацию провластной.

Выборы в Белоруссии

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Изначально на пост собирались баллотироваться девять человек. Процесс подачи документов длился с 23 октября по 1 ноября. 4 ноября стало известно, что участие в гонке продолжат семеро. ЦИК республики зарегистрировал инициативные группы по выдвижению кандидатами в президенты:

действующего главы государства Александра Лукашенко;

председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича;

председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка;

начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой;

индивидуального предпринимателя Анны Канопацкой;

председателя Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергея Бобрикова;

первого секретаря ЦК Компартии Сергея Сыранкова.

После выхода из гонки Чемодановой и Бобрикова участие в президентской кампании продолжили пятеро. 7 ноября начался сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, который продлиться до 6 декабря. Для регистрации кандидатом необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей.

Что известно о будущих кандидатах?

Александр Лукашенко — действующий президент республики. Этот пост он занимает с 1994 года, претендует на седьмой срок. На выборах в 2020 году занял первое место: по данным ЦИК, он набрал около 80% голосов. При этом объявление о его победе спровоцировало массовые протесты в Белоруссии, которые продолжались с августа 2020-го по март 2021-го.

Олег Гайдукевич сейчас возглавляет Либерально-демократическую партию Белоруссии. Нынешняя президентская кампания для него вторая по счету — до этого он принимал участие в гонке в 2020 году, но снял свою кандидатуру в пользу Лукашенко. Впоследствии Гайдукевич стал его доверенным лицом.

Александр Хижняк — председатель Республиканской партии труда и справедливости. Является депутатом Минского горсовета, возглавляет научно-проектное республиканское предприятие «Белниипградостроительства».

Анна Канопацкая — оппозиционный политик, в прошлом депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии VI созыва. Сейчас занимается предпринимательской деятельностью. Участвовала в выборах 2020 года, набрав 1,68% голосов. Канопацкая не признала итоги голосования, подав жалобу в ЦИК республики.

Сергей Сыранков в мае 2024 года был избран первым секретарем ЦК Коммунистической партии Белоруссии. До этого он работал учителем немецкого языка, занимал различные должности в системе образования Могилевской области, а также избирался депутатом Краснопольского районного Совета депутатов, Могилевского областного Совета депутатов и палаты представителей Национального собрания.