Маск: Киев так и не достиг прогресса в конфликте

Бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, по-прежнему считает, что у Киева нет никакого прогресса в конфликте, а украинскую молодежь банально приносят в жертву. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, один из пользователей соцсетей рассказал, что кризис на Украине стал поистине вечным, молодых людей бессмысленно приносят в жертву, территориальных успехов как не было, так и нет.

«Это так», — прокомментировал публикацию Маск.

Напомним, что о печальной судьбе Украины предприниматель неоднократно высказывался ранее, и нередко столь же коротко. Так, 17 февраля 2024 года он оставил комментарий «точно» под постом миллиардера Дэвида Сакса о проигрыша Киева в конфликте.

Илон Маск допустил «скорое» окончание конфликта на Украине

В этот же день словом «верно» он прокомментировал пост информационного канала Wall Street Silver в соцсети Х, где говорилось, что украинский конфликт зашел в тупик.