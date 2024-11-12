В Германии договорились о дате досрочных выборов в бундестаг

Остатки правящей в Германии коалиции и оппозиция договорились о дате досрочных парламентских выборов. По итогам переговоров между СДПГ, "Зелеными" и консервативным блоком ХДС/ХСС во вторник было решено провести выборы 23 февраля следующего года.

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По информации СМИ, за два месяца до этого, 16 декабря, канцлер Олаф Шольц поставит перед бундестагом вопрос о доверии. Как ожидается, парламент канцлеру в доверии откажет, после чего правительство уйдет в отставку, открыв таким образом дорогу к новым выборам.

Дату выборов представители партий предварительно обсудили с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, который должен будет ее утвердить после отставки правительства. Во вторник вечером президенту также должен был быть представлен дальнейший план действий по подготовке к выборам. Насколько можно понять, никаких возражений со стороны Штайнмайера пока нет.

"Чем скорее будет разработана общая дорожная карта, тем лучше. Нашей стране нужно правительство, которое может действовать", - сказал он.

Глава немецкого центризбиркома Рут Брандт, в свою очередь, заявила, что проведение выборов в феврале "политически и юридически осуществимо". При этом она высказала уверенность, что все, кто задействован в подготовке выборов, "сделают все возможное" для наилучшей их организации вне зависимости от конкретной даты.

Предложенную дату выборов приветствовали также и другие оппозиционные партии бундестага, не участвовавшие в переговорах. В последние несколько дней все они выступали за то, чтобы провести выборы как можно раньше. Договоренность поддержали и представители немецкого бизнеса, также требовавшие скорейшей политической ясности.

Впрочем, против проведения выборов 23 февраля высказались некоторые политики из Саксонии и Саара. В Саксонии предложенная дата выпадает на середину школьных каникул, в Сааре же в это время проходит карнавал, а каникулы начнутся 24 февраля. В результате может пострадать организация голосования, а избиратели должны будут выбирать между поездкой на отдых с детьми и участием в выборах. Но пока это лишь отдельные мнения, официально земельные власти Саксонии и Саара никаких протестов не заявляли.

Достигнутая договоренность о дате выборов стала компромиссом между озвученным ранее планом Шольца и требованиям ХДС/ХСС. Канцлер хотел поставить вопрос о доверии 15 января и провести выборы в марте. Консерваторы же настаивали на том, чтобы вопрос был поставлен уже на этой неделе, а выборы состоялись 19 января, за день до официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

Канцлера в этом споре поддержала глава избиркома Брандт, указавшая на то, что проводить выборы в январе очень рискованно с организационной точки зрения, в том числе из-за нехватки бумаги для бюллетеней и невозможности их напечатать в столь сжатые сроки. На сторону консерваторов встали все оппозиционные партии бундестага, а затем и остающиеся в правительстве "Зеленые". При этом в понедельник ХДС/ХСС заявил, что не будет согласовывать повестку дня бундестага, блокируя тем самым работу парламента, до назначения точных дат вопроса о доверии канцлеру и новых выборов.