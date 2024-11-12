Суд приостановил слушания по одному из дел Трампа

Суд Нью-Йорка отложил вынесение решения о снятии обвинений с Дональда Трампа в связи с решением Верховного суда о президентской неприкосновенности, сообщает ABC News.

Судья Хуан Мерчан согласился заморозить дело до 19 ноября. Ранее прокуратура направила в суд электронное письмо с рекомендацией приостановить разбирательство в отношении Трампа в связи с его победой на выборах президента США. Там пояснили, что просьба дать согласие на отсрочку поступила от самого политика.

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В мае текущего года жюри присяжных Нью-Йорка признало Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам по делу о махинациях с финансовыми документами. Поводом для расследования стала публикация в СМИ, согласно которой Трамп выплатил порноактрисе через адвоката 130 тысяч долларов, чтобы она не распространяла информацию об их связи.