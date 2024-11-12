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Вучич предсказал очереди за российским газом

Сокращение поставок сжиженного природного газа из США вынудит потребляющие его страны выстроиться в очередь за российским газом и просить о возобновлении сотрудничества с Россией. Об это заявил сербский лидер Александр Вучич, сообщило РИА Новости. Соответствующее заявление сербский лидер сделал на полях сессии Конференции ООН по изменению климата. Она проходит в Баку и продлится до 22 ноября. Вучич добавил, что Вашингтон перестанет экспортировать сжиженный природный газ уже через три-четыре года, поскольку США понадобятся значительные запасы топлива из-за электрических батарей и искусственного интеллекта. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала заменить российский газ в Евросоюзе на американский. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Вучич предсказал очереди за российским газом
© РИА Новости
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