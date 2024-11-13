В Киеве повторно объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога повторно объявлена в Киеве, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Новое предупреждение об опасности было введено в столице через 18 минут после отмены предыдущей тревоги, длившейся более двух часов.

Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Поступали сообщения о взрывах в Киеве и пригороде.

В настоящее время тревога продолжает действовать в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.