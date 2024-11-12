Маск выступил за аудит американской помощи Украине

Американский предприниматель и основатель корпорации SpaceX Илон Маск согласился с идеей провести аудит военной помощи США Украине. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в соцсети Х.

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«Да», — прокомментировал он пост, оправдывающий аудит помощи Киеву и трат американских средств украинской стороной.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко обвинила Киев в разворовывании более половины выделенных в качестве помощи средств и призвала западных союзников провести аудит.