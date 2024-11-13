В Азербайджане анонсировали обсуждение текста мирного договора с Арменией

Баку и Ереван вернутся к обсуждению текста мирного договора в декабре. Об этом заявил ТАСС помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на полях 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29), проходящей в столице республики.

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Он подчеркнул, что сейчас в повестке дня Азербайджана основная тематика — это COP-29 до конца текущего месяца.

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«Наверняка, начиная с декабря, новый процесс начнется между Арменией и Азербайджаном относительно обсуждения и продолжения переговоров относительно текста мирного договора», — сказал Гаджиев.

По его словам, в тексте документа имеются определенные вопросы. Поэтому стороны продолжают обсуждение и переговоры на уровне экспертов, отметил помощник азербайджанского лидера.

«Потому что армянская сторона вовремя не ответила на наши предложения относительно текста мирного договора. И поэтому мы чувствуем запоздалый процесс в этом контексте. Наверняка, начиная с декабря, будет уже новый процесс», — добавил Гаджиев.

В конце октября премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили министерствам иностранных дел подготовить мирный договор между государствами к финальной стадии и подписанию.

Обсуждение демилитаризации границ и других вопросов, которые позволяют установить мир между Арменией и Азербайджаном, прошло в Казани в ходе саммита БРИКС+.

Ранее в Кремле рассказали о роли России в переговорах между Арменией и Азербайджаном.