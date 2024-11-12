Владелец Bloomberg предостерег Трампа от «катастрофической ошибки»

Возможное назначение бывшего независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего на влиятельный пост в новой администрации станет «катастрофической ошибкой» избранного президента Дональда Трампа, предположил основатель и владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг в своей колонке.

Напомним, что Блумберг занимает 13-е место в глобальном рейтинге Forbes c состоянием $104,7 млрд. В разные годы он сотрудничал и с Демократической, и с Республиканской партией.

По словам миллиардера, одним из главных достижений Трампа во время первого президентского срока (2016-2021) стала программа Warp Speed, на которую было потрачено $18 млрд для ускорения разработки вакцины от коронавируса.

Кеннеди-младший, напротив, являлся и является «печально известным борцом с вакцинацией», пояснил Блумберг. Так, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди назвал американскую вакцину от COVID «самой смертоносной вакциной из когда-либо созданных».

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Затем он заявил, что «не существует вакцины, которая была бы безопасной и эффективной».

Таким образом, подчеркнул владелец агентства, Кеннеди на любой значимой должности, в особенности — на посту министра здравоохранения, который ему прочат, поставит под угрозу с трудом достигнутые успехи в области общественного здравоохранения, будет без необходимости подвергать угрозе жизни американцев, сведет на нет успехи Трампа.