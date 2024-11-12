СМИ: Лондон проводил кризисные встречи по ядерному оружию РФ

Во время нахождения на посту премьер-министра Великобритании Лиз Трасс с сентября по октябрь 2022 года проводила кризисные совещания из-за угрозы применения Россией ядерного оружия. Об этом говорится в биографии политика, получившей название Out of Blue, передает Sky News.

По данным телеканала, опасения о том, что РФ может применить ядерное оружие, скорее всего, было основано на сведениях американской разведки, указывающей на 50% вероятность такого развития событий. В связи с этим Лондон провел несколько кризисных встреч, пытаясь определить, как радиоактивные осадки могут повлиять на Великобританию.

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