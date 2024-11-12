Axios: Маск помогает Трампу подбирать кандидатов на должности в администрации

Американский предприниматель Илон Маск помогает избранному президенту США Дональду Трампу подбирать кандидатов на должности в его будущей администрации. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его информации, бизнесмен оказывает Трампу помощь в выборе возможных представителей администрации. Как отметили советники республиканца, некоторые идеи Маска по поводу формирования нового правительства непрактичны, однако другие "обязательно будут опробованы". Маск активно поддерживает Трампа с июля 2024 года.

Как сообщила ранее газета Politico, атмосфера в окружении Трампа, который подбирает себе команду, похожа на атмосферу в стартапе. Источник издания пояснил, что Трамп привлекает в команду "лучших людей, которые могут высказывать свои идеи, независимо от занимаемой должности".

Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября выборах поражение представительнице демократов Камале Харрис. Кроме того, республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса США. Харрис с января 2021 года занимает пост вице-президента. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.