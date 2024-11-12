Глава церкви Англии ушел в отставку из-за скандала с растлением детей

Духовный глава Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Уэлби, принял решение уйти в отставку после громкого скандала с растлением детей. Об этом сообщает ВВС.

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Как сообщает источник, в недавно опубликованном докладе говорится, что Уэлби знал о том, что один из приближенных к церкви людей злоупотребляет своим положением, но не принял соответствующие меры.

Как пишет Sky News со ссылкой на свои источники, речь идет о барристере Джоне Смите, который был евангельским христианином и с 1970-х годов занимал несколько руководящих должностей в благотворительной организации Iwerne Trust.

По данным телеканала, это агентство занималось управлением летними лагерями отдыха для детей. Через 12 лет представителям церкви был предоставлен доклад, в котором предоставлялись факты случаев психологического, физического и сексуального насилия над детьми со стороны Смита.

Тогда дело не получило развития, но затем, в 2017 году, на Channel 4 вышел документальный фильм, в котором рассказывалось о деле Смита. Среди прочего его обвиняли в надругательстве как минимум над 30 подростками в Великобритании, а также над 85 — в Африке. Началось расследование.

В результате расследования было установлено, что архиепископ Кентерберийский знал о случаях насилия со стороны Смита еще в 2013 году, но решил не предавать дело огласке. Как пишет Sky News, петиция членов Генерального синода, призывающая Уэлби уйти в отставку, собрала свыше восьми тысяч подписей.

Призыв был подкреплен заявлением епископа, в котором говорилось, что Уэлби должен уйти в отставку, и что церковь «находится под угрозой полной потери доверия» в вопросах обеспечения безопасности.