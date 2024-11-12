Рютте призвал Запад наращивать помощь Киеву

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Евросоюз и США обязаны увеличить помощь Украине, чтобы изменить ситуацию в зоне конфликта.

Его слова с пресс-конференции в Париже приводит РИА Новости.

Стало известно об отношении нового генсека НАТО к РФ

«Изменить траекторию конфликта», — назвал он цель наращивания поставок оружия.

Ранее стало известно о том, что украинское руководство может перестать получать материальную поддержку от западных стран в связи с деятельностью «международной коалиции», стремящейся положить конец конфликту.