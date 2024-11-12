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Партии Германии договорились о дате досрочных парламентских выборов

Входящие в правящую коалицию ФРГ Социал-демократическая партия (СДПГ) и «Зеленые», а также оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов договорились о проведении досрочных парламентских выборов 23 февраля 2025 года, сообщает Handelsblatt.

Партии Германии договорились о дате досрочных парламентских выборов
© РИА Новости

Голосование по вотуму доверия правительству канцлера Олафа Шольца должно состояться 16 декабря. Если Бундестаг откажет правительству, президент должен будет распустить парламент в течение 21 дня.

Правящая в стране коалиция из трех партий, возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, распалась в начале ноября. Это произошло сразу после того, как Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера из-за того, что партиям не удалось согласовать федеральный бюджет.

Ранее опрос показал, что рейтинг Шольца среди политиков Германии оказался на рекордно низком уровне. Нынешнего канцлера поддерживают лишь 21% опрошенных социологами.