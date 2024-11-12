Партии Германии договорились о дате досрочных парламентских выборов

Входящие в правящую коалицию ФРГ Социал-демократическая партия (СДПГ) и «Зеленые», а также оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов договорились о проведении досрочных парламентских выборов 23 февраля 2025 года, сообщает Handelsblatt.

Голосование по вотуму доверия правительству канцлера Олафа Шольца должно состояться 16 декабря. Если Бундестаг откажет правительству, президент должен будет распустить парламент в течение 21 дня.

Правящая в стране коалиция из трех партий, возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, распалась в начале ноября. Это произошло сразу после того, как Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера из-за того, что партиям не удалось согласовать федеральный бюджет.

Ранее опрос показал, что рейтинг Шольца среди политиков Германии оказался на рекордно низком уровне. Нынешнего канцлера поддерживают лишь 21% опрошенных социологами.