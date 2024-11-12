СМИ: Трамп создаст новый альянс, чтобы остановить помощь Украине

Украина может перестать получать помощь Запада под влиянием нового альянса под руководством избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Independent.

Там отметили, что речь идет об альянсе Трампа, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и папы Франциска.

«Эта удивительная троица может положить конец надеждам на дальнейшую поддержку Украины», — говорится в тексте.

В The Independent пояснили, что в последние годы Венгрия практически «в одиночку вела борьбу за немедленное прекращение конфликта на Украине», и единственным, кто разделял ее точку зрения, был папа Франциск. С победой на выборах Трампа к ним добавился новый союзник, который неоднократно заявлял о намерении закончить конфликт.