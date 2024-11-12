МИД Молдавии вызвал поверенного в делах Грузии из-за слов премьер-министра

Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии вызвало поверенного в делах Грузии из-за совета премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе провести расследование выборов в Молдавии, передает РИА Новости.

«Он был проинформирован о глубоком недовольстве молдавской стороны искаженной и непоследовательной манерой, в которой премьер-министр Грузии в своем публичном выступлении рассматривает вопросы европейской интеграции Молдавии и избирательного процесса в нашей стране», — указано в сообщении дипломатического ведомства Молдавии.