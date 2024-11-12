Американцы получили руководство по побегу из США в президентство Трампа

Газета The Washington Post (WP) опубликовала для американцев руководство по переезду из США из-за начала в январе срока избранного президента Дональда Трампа.

Соответствующая инструкция размещена на сайте издания.

«Джен Барнетт, управляющая Expatsi, компанией, помогающей американцам, желающим переехать за границу, рассказала, что ее сайт привлек месячный трафик всего за несколько часов после объявления президентских выборов и за несколько дней достиг объема продаж, который обычно составляет "несколько месяцев"», — отмечается в материале издания.

При этом авторы материала обращают внимание, что подобные запросы имели место и при победе действующего американского лидера Джо Байдена в 2020 году. Отмечается, что такие вспышки в процентах означают совсем небольшое число людей. Среди наиболее благоприятных вариантов для переезда рекомендуются Великобритания, Ирландия, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Ранее американский актер Том Хэнкс покинул США из-за победы Дональда Трампа на прошедших президентских выборах. По его словам, он вспомнил цитату «Беги, Форрест, беги!» и немедленно это сделал. Он добавил, что сейчас находится в «далеком, неизвестном месте» с прекрасным видом на «что-то, что точно не Америка».