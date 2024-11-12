В Абхазии начали освобождать задержанных оппозиционеров. О выполнении требований протестующих пишет РИА Новости.

По данным агентства, были освобождены Омар Смыр и Аслан Гварамия.

12 ноября член общественной палаты Абхазии Сократ Джинджолия сообщил, что задержанные оппозиционеры скоро будут отпущены. Ранее в республике начались протесты. Представители оппозиции заблокировали Гумистинский мост, через который проходит основная трасса в Абхазии. Протестующие требовали освободить из изолятора временного содержания несколько активистов.

Задержанные оппозиционеры выступали против инвестиционного соглашения, которое Абхазия подписала с Россией 30 октября.