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Медведев ответил Германии на идею «ультиматума» России

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США у европейских лидеров началось «осеннее обострение»: они стремятся «загнать конфликт с Россией в необратимую фазу». Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

Медведев обратил внимание на заявления Фридриха Мерца, возможного кандидата на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС). По словам Мерца, если в Германии состоятся внеочередные выборы и его партия одержит на них победу, он поставит России ультиматум: прекращение боевых действий в течение 24 часов или поставки Украине дальнобойных ракет Taurus и отмена ограничений на удары.

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Педиатра Буянову приговорили к 5,5 года колонии за фейки о ВС РФ

Тушинский районный суд Москвы признал педиатра Надежду Буянову виновной по делу о фейках о российской армии и приговорил ее к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, педиатр некорректно высказывалась о погибших в зоне СВО и поддерживала действия Вооруженных сил Украины. На действия врача пожаловалась мать семилетнего мальчика, отец которого погиб в зоне спецоперации. Педиатр во время приема якобы сказала ребенку, что его отец был законной «целью для Украины».

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Главу Суджанского района отправили в отставку

© Telegram-канал «Богачев Александр Михайлович»

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев был отстранен от должности из-за недостаточного взаимодействия с гражданами и нежелания общаться с жителями. Об этом стало известно во вторник, 12 ноября.

По данным Telegram-канала Mash, увольнение произошло во время встречи регионального руководства с местными жителями. Вынужденные переселенцы ранее обращались к чиновникам с просьбами прояснить важные вопросы о своих условиях жизни и мерах социальной поддержки. Отсутствие реакции со стороны Богачева стало решающим фактором при его отставке, написал канал.

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Поставщиков Минобороны РФ обвинили в хищении десятков миллионов рублей

Следователи предъявили обвинение четырем фигурантам уголовного дела о хищении бюджетных средств при исполнении гособоронзаказа при поставках деталей для военной техники Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Гендиректора «31-го Государственного проектного института специального строительства» Минобороны России Александра Молодченко, гендиректора НПП «Химмаш-Старт» Евгения Сундукова, гендиректора компании «Эльбро» Ивана Мальцева и Ольгу Павлову обвинили в совершении особо крупного мошенничества.

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Многоэтажка рухнула после взрыва газа в Лисичанске

Жилой многоэтажный дом в Лисичанске в ЛНР рухнул после взрыва газовоздушной смеси. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал, сообщает РЕН ТВ.

По данным ГУ МЧС России по республике, информация об инциденте поступила в ведомство в 10:29 мск. Открытого горения на месте не зафиксировано. Спасатели эвакуировали женщину со второго этажа. Что стало причиной происшествия — пока неизвестно.

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В России призвали поделить мигрантов на три категории

Маргарита Лянге заявила НСН, что законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка направлен на защиту детей россиян.

Мигранты в России должны быть поделены на три категории: работники, желающие получить гражданство РФ и граждане России, заявила НСН член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге. В таком случае, по ее словам, можно понять, в какие семьи стоит вкладываться, каких детей обучать за счет бюджета РФ.

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Добыча газа на попавшем под санкции США российском проекте рухнула

Российский проект по сжижению газа «Арктик СПГ-2», которым управляет компания «Новатэк», в первые десять дней ноября резко сократил добычу до самого низкого уровня более чем за год. Об этом пишет Bloomberg.

В среднем месторождения поставляли 0,4 миллиона кубометров газа, что более чем в десять раз меньше, чем в октябре. Даже во время пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию первой очереди предприятия осенью 2023 года добыча была существенно больше — от 2 до 14 миллионов кубометров в сутки.

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Телефонные мошенники придумали новый способ кражи данных россиян

В последнее время телефонные мошенники стали чаще использовать новую схему с двойными звонками для взлома аккаунтов россиян на государственных сервисах, предупредили эксперты ВТБ. Об этом пишет РБК.

Злоумышленники звонят человеку и, представляясь сотрудником одной из госструктур, сообщают о заказном письме и предлагают прислать уведомление на почтовый или электронный ящик. Чтобы оформить заявку, необходимо назвать проверочный код, который придет на телефон.

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Мэр Дальнегорска обиделся на шутку Стоянова

Мэр города Дальнегорска Александр Теребилов обиделся на шутку актера Юрия Стоянова про коррупцию.

В сценке юмористической программы «100янов» артист воплотил образ одного из двух ведущих новостной передачи. В импровизированном телеэфире он высмеял вымышленный коррупционный скандал, где мэр Дальнегорска якобы похитил из муниципального бюджета пять миллионов рублей. Герой Стоянова отметил, что нерадивый чиновник «мог бы украсть 25 миллионов, как мэр Ближнегорска». Шутка крайне возмутила Теребилова, который назвал ее «пошлым юмором и похабщиной».

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Россия и Индия почти полностью отказались от доллара в торговле

Россия и Индия проводят уже около 90% расчетов в национальных и альтернативных валютах, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«На особом контроле держим вопросы межбанковского сотрудничества и взаиморасчетов. Растет доля национальных и альтернативных валют в двусторонней торговле – она уже приблизилась к 90%», — сказал Мантуров.

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