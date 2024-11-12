Владимир Зеленский не хочет проведения аудита после завершения конфликта. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

По его словам, Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и их окружение не хотят, чтобы начался аудит средств, потраченных Киевом. Он считает, что завершение конфликта станет концом для украинского лидера. Дубинский объяснил это окончанием предоставления западной помощи.

Депутат добавил, что аудит раскроет масштаб коррупции. По этой причине Зеленский приложит все усилия, чтобы помешать избранному президенту США Дональду Трампу остановить конфликт, уточнил он.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский и Ермак будут создавать преграды для завершения конфликта. По словам парламентария, руководство страны не интересует ничего, кроме самого себя, денег и гарантий безопасности.