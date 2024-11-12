Боррель: ЕС находится в опасности

Европа находится в опасности, она не может каждые четыре года попадать в зависимость от точки зрения, которой придерживаются избиратели в США.

Об этом в беседе с испанской газетой El País заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

Боррель заявил, что призовет ЕС продолжать помощь Киеву на фоне неопределенности Трампа

«Европа в опасности… Мы не можем зависеть от настроения американских избирателей каждые четыре года», — заявил он.

Ранее Боррель признал, что странам — участницам ЕС не хватает денег для продолжения поддержки Украины.