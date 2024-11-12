Премьер Японии уснул во время собственного переизбрания

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба уснул во время собственного переизбрания на пост главы правительства.

Об этом сообщает Nikkei.

«Премьер-министр Сигэру Исиба (председатель Либерально-демократической партии), похоже, заснул во время выборов кандидатуры премьер-министра на пленарном заседании Палаты представителей 11 числа. При первом голосовании он скрестил руки на груди, закрыл глаза и посмотрел вниз», — отмечается в материале издания.

По словам главного секретаря кабинета министров Есимаса Хаяси, подобный случай был вызван принятием премьером Японии лекарства от простуды, из-за чего он мог временно уснуть. Он подчеркнул, что у Исибы нет никаких серьезных проблем со здоровьем, однако ему пришлось вызвать врачей вечером 9 ноября.

Ранее новый глава японского МИД Такэси Ивая заявил, что Япония сохраняет курс на решение проблемы и стремится заключить с Россией мирный договор, в котором будет указан статус Курильских островов. Он подчеркнул, что Токио будет проводить внешнюю политику, основанную на своих национальных интересах, напомнив, что Япония и Россия «должны решать любые вопросы между собой как соседи».