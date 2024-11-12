Абхазии предрекли плачевную судьбу в случае отмены соглашения с Россией

Абхазии будет сложно чего-то достичь без инвестиций из России, заявил экономист Михаил Беляев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что инвестиционное соглашение дает стране надежду на перспективы. По его словам, это залог развития во многих отраслях, начиная от туристической, которая крайне важна для Абхазии.

У Абхазии было инвестиционное соглашение, которое дало бы им надежды на перспективы, на то, что у них будет достаточно серьезная инвестиционная деятельность. В стране ничего нельзя достичь без каких-то инвестиций, капиталовложений самого широкого профиля, начиная от курортов и туристических мощностей, которые крайне важны, и заканчивая какой-то промышленностью, которая там может быть, — пояснил экономист.

Беляев отметил, что инвестиционное соглашение может помочь в развитии сельского хозяйства, переработке аграрной продукции и транспортной инфраструктуре. Он уточнил, что, если местные жители не понимают необходимость таких договоров, то ему просто нечего добавить.

Я думаю, что абхазская инвестиционная составляющая важна для России, но не критически. А вот для Абхазии она критически важна. На мой взгляд, для Абхазии будет крайне сложно найти и заменить российский инвестиционный поток какими-то другими источниками надежных инвестиционных вложений. Поэтому будет трудно говорить о дальнейшем развитии и повышении благополучия Абхазии, как страны, как территории, — заключил Беляев.

Президент Абхазии Аслан Бжания ранее призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, несмотря на протесты оппозиции. По словам политика, правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить порядок в стране.